Son dakika haberleri | İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE FETÖ OPERASYONU; 11 GÖZALTI
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Son dakika haberleri | İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE FETÖ OPERASYONU; 11 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İstanbul Merkezli 3 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenlendi.

İstanbul Merkezli 3 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenlendi. 11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Mardin ve Erzurum'da bugün sabah saat 06.00'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün kripto haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olan ve hakkında daha önce etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı beyanı bulunan ve çeşitli örgütsel vazifeler üstlendiği belirlenen, aralarında avukat, kamudan ihraç mühendis, öğretmenler ile aktif kamu personelleri ve farklı meslek gruplarından olan 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskınlarda 13 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, 2 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haberleri | İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE FETÖ OPERASYONU; 11 GÖZALTI
Son dakika haberleri | İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE FETÖ OPERASYONU; 11 GÖZALTI
Son dakika haberleri | İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE FETÖ OPERASYONU; 11 GÖZALTI
Son dakika haberleri | İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE FETÖ OPERASYONU; 11 GÖZALTI
Son dakika haberleri | İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE FETÖ OPERASYONU; 11 GÖZALTI
Son dakika haberleri | İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE FETÖ OPERASYONU; 11 GÖZALTI
Son dakika haberleri | İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE FETÖ OPERASYONU; 11 GÖZALTI
Son dakika haberleri | İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE FETÖ OPERASYONU; 11 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri | İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE FETÖ OPERASYONU; 11 GÖZALTI - Haberler
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