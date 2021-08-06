Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! Dumanlar çevre ilçelerden de görülüyor
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Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! Dumanlar çevre ilçelerden de görülüyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar çevre ilçelerden de görülürken, binayı tamamen saran yangından yer yer patlama sesleri geliyor.

Esenyurt, Akşemseddin Mahallesi 296. sokakta bulunan lojistik firmasına ait depoda saat 12.10 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! Dumanlar çevre ilçelerden de görülüyor

DEPODAN YER YER PATLAMA SESLERİ GELİYOR

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevre ilçelerden göründü. Yangın binayı tamamen sararken, depodan yer yer patlama sesleri de geliyor. Tüm çalışanların tahliye edildiği depoda kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! Dumanlar çevre ilçelerden de görülüyor
Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! Dumanlar çevre ilçelerden de görülüyor
Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! Dumanlar çevre ilçelerden de görülüyor
Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! Dumanlar çevre ilçelerden de görülüyor
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Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (3)
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! Dumanlar çevre ilçelerden de görülüyor - Haberler
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