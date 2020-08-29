Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı
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Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı

Son dakika: İstanbul Valiliği, pazartesi gününden itibaren tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, nişan ve kına gecesi gibi etkinliklerin yasaklanacağını, düğünlerde de oyun ve dansa izin verilmeyeceğini açıkladı.

29.08.2020 12:24 | Son Güncelleme: 29.08.2020 12:40

Artan koronavirüs vakaları sonrasında ek tedbirlerin getirildiği şehirler arasına İstanbul da katıldı. İstanbul Valiliği bir açıklama yayınlayarak pazartesi gününden itibaren geçerli olacak korona tedbirlerini vatandaşlarla paylaştı. Buna göre, tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, nişan ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı. Ayrıca düğünlerde oyun ve dansa da izin verilmeyecek.

Valilik tarafından açıklanan ilave tedbirler şu şekilde:

- Tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyecek,

- Düğün ve nikâh salonlarında sandalye/koltuk düzeni toplam kapasitenin azami 1/3'ünü aşmayacak şekilde, fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde oluşturulacak,

- Düğün ve nikâhlarda yemek verilmesi de dâhil olmak üzere, her türlü yiyecek-içecek servisi/ikram (paketli su servisi hariç) yapılmayacak,

- Düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere müsaade edilmeyecek,

- Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların nişan, düğün ve nikâh merasimlerine katılımına izin verilmeyecek,

- İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, düğün ve nikâhlarda bu karar ve İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere riayet edilmesi sağlanacak, alınan önlemler denetlenecek.

PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Belirtilen düzenlemelerin 31 Ağusyos Pazartesi günü saat 08.00'den itibaren geçerli olacak. Tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli ve idari işlem başlatılacak.

BİRÇOK İLDE ETKİNLİKLERE KISITLAMA GETİRİLMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı'nın hafta başında yayınladığı genelgeye göre; 26 Ağustos tarihinden itibaren Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere kısıtlama getirilmişti.

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Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı
Haber Yorumları (17)
MEKANCİ: Zaten artik dugun galan yapmayin cebe zarar dugun salonlari zengin oluyo bosverin nikahi yapin gecin
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EHE: Yine seçim yine eğlence çıktı bize. Hoşgeldiniz kurmaca gerçeklikler ülkesine
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OKTAY: hepsini kapatin maskesiz katiller hepsi bir canli bomba ne dugunu mesaj atin bankadan havale hediye yollayin kapidan verin gidin iceri girmeyin 100 tane yolu var bu ne skandal durumlar ayip ayip maskesizlere hapis cezası gelsin ...
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