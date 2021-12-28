Son Dakika: İstanbul'da HDP binasına saldırı! Silah ve bıçağı vardı, ilk sözleri "Sizi öldüreceğim" oldu

İstanbul'da silahlı ve bıçaklı bir kişi HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasına saldırdı. Saldırıda yaralı ve ölü olup olmadığı henüz bilinmezken saldırgan gözaltına alındı.

"FACİADAN DÖNÜLMÜŞ"

HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Ferhat Encü, Twitter hesabından, "İstanbul Bahçelievler ilçe binamıza yönelik bir silahlı saldırı girişimi olmuş. Silahın tutukluluk yapması sonucundan büyük bir faciadan dönülmüş. Saldırgan gözaltına alınmış." paylaşımını yaptı.

"BUNLAR PLANLI SALDIRILARDIR"

Konuyla ilgili Gerçek Gündem'e konuşan Encü, "Açıkçası faciadan dönüldü diyebilirim. Silahın ateşlenmemesi büyük bir mucize. Silah ateş alsaydı bunları konuşmazdık. İzmir il binamızdaki saldırıda öldürülen Deniz Poyraz davasının bir gün öncesi böyle bir saldırının yapılması bizim için manidardır. Partimize dönük bu tür silahlı saldırılar, bir kişinin milliyetçi duygularıyla yaptığı saldırılar olarak gösterilmek isteniyor. Biz böyle düşünmüyoruz. Bu saldırılar, planlı ve bilinçli saldırılardır" dedi.

İZMRİ SALDIRISININ DAVASI YARIN GÖRÜLECEK

HDP İzmir il binasına 17 Haziran'da Onur Gencer tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda HDP'li Deniz Poyraz yaşamını yitirmişti. Davanın duruşması yarın İzmir Bayraklı Adliyesi 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Davada sanık Onur Gencer ilk defa mahkemeye çıkarılacak ve ifadesi alınacak.

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