Son dakika haber: İstanbul'da Siber Dolandırıcılık operasyonu: 19 gözaltı
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Son dakika haber: İstanbul'da Siber Dolandırıcılık operasyonu: 19 gözaltı

Son dakika haber: İstanbul'da Siber Dolandırıcılık operasyonu: 19 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre İstanbul'da şafak vakti havadan helikopter destekli ve jammer (Sinyal Kesici) ile gerçekleştirilen 'Siber Suçlar' operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da şafak vakti havadan helikopter destekli ve jammer (Sinyal Kesici) ile gerçekleştirilen 'Siber Suçlar' operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, yüksek miktarda para ele geçirildi.

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 'İzinsiz Forex Faaliyetleri' konusuna ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, şüphelilerin kurmuş oldukları internet sitesi üzerinden izinsiz olarak forex faaliyetleri yürüttükleri, kurdukları çağrı merkezleri üzerinden müşteri temsilcileri vasıtasıyla vatandaşlara ulaşmak ve yatırım yapmaya yönlendirmek suretiyle mağduriyetlerine sebebiyet verdikleri ve bu mağduriyetle oluşan haksız kazancın paravan şirketlere aktardıkları tespit edildi. Suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik İstanbul ve Gaziantep'te gece gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda, Kadıköy'deki bir adrese yapılan operasyonda ise emniyet teşkilatına ait JAMMER (Sinyal Kesici)'de kullanıldı. Operasyonlarda, 399 bin 750 TL, 39 bin Dolar, 250 Euro ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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