Son Dakika: İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıyıl tatili erkene çekildi

Son dakika: İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler daha erken yarıyıl tatiline girecekler. Valilik kararına göre normal eğitim yapan okullarda öğrenciler ve ikili eğitimde sabahçılar saat 10.00'da, öğlenciler ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacak.