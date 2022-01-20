Son Dakika: İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıyıl tatili erkene çekildi
Son dakika: İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler daha erken yarıyıl tatiline girecekler. Valilik kararına göre normal eğitim yapan okullarda öğrenciler ve ikili eğitimde sabahçılar saat 10.00'da, öğlenciler ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacak.
Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava birçok ilde eğitime engel olurken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarı yıl tatiline ilişkin valiliğin kararını açıkladı.
ÖĞRENCİLER DAHA ERKEN TATİLE ÇIKACAK
Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarı yıl tatilinin erken başlayacağını duyuran Yerlikaya'nın kararına göre; İstanbul'da normal eğitim yapan okullarda öğrenciler saat 10.00'da; ikili eğitimde sabahçıların saat 10.00'da öğlenciler ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacak.
"DİNLENMEYİ İHMAL ETMEYİN"
Duyuruyu sosyal medya hesabından yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, öğrencilere de iyi dileklerini sunmayı ihmal etmeyerek paylaşımına "İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin" ifadelerini ekledi.