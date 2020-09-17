Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar girişimi: Mecidiyeköy ve Osmanbey istasyonları kapatıldı
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Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar girişimi: Mecidiyeköy ve Osmanbey istasyonları kapatıldı

Son dakika: İstanbul'da Mecidiyeköy metro istasyonundaki intihar girişimi nedeniyle Mecidiyeköy ve Osmanbey istasyonları kapatıldı. Ayağı kopan şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

17.09.2020 09:40 | Son Güncelleme: 17.09.2020 10:30

Şişli-Mecidiyeköy Metro istasyonunda erkek bir şahıs raylara atlayarak intihar teşebbüsünde bulundu. Metro seferleri durdurulduğu olayda, itfaiye ekipleri tarafından raylardan çıkartılan ve ayağının koptuğu belirlenen şahıs, sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Makinist ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, saat 08.30 sıralarında Şişli-Mecidiyeköy Metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde genç bir şahıs tren geldiği sırada raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu. Genç trenin altında kalırken metro istasyonundaki yolcular da tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AYAĞI KOPTU

Metro istasyonunun giriş çıkışları emniyet şeridi ile kapatılırken, metro seferleri de durduruldu. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, raylardaki genci kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ayağının koptuğu öğrenilen ağır yaralı genç, sedyeyle dışarıya çıkartıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Metronun makinisti ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar girişimi: Mecidiyeköy ve Osmanbey istasyonları kapatıldı

İKİ DURAK KAPATILDI

Öte yandan Metroİstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Mecidiyeköy/Şişli istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Osmanbey-Levent istasyonları arasında hizmet verilememektedir. Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istasyonları işletmeye kapatılmıştır" denildi.

Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar girişimi: Mecidiyeköy ve Osmanbey istasyonları kapatıldı

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Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar girişimi: Mecidiyeköy ve Osmanbey istasyonları kapatıldı
Haber Yorumları (20)
ANLAMAYANA AÇIKLANIR: Adam trol :) adını okuyun ne yapmak istedigini anlarsınız
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DAMAT İBRAHİM PAŞA: Kimbilir ne derdi vardı.
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HAMİT: Yorumlara bakıyorum bize ne oldu da böyle insanlık duygularımızı yitiren bir toplum haline dönüşmeye başladık. Bir yanda yaşama duygusunu kaybedip intihara teşebbüs bir yanda bu olayı tiye alacak kadar boş insanlar ve tezatlar ülkesi haline geldik.
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