Son dakika... İstanbul'da lale zamanı: 8 milyon lale dikildi
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Son dakika... İstanbul'da lale zamanı: 8 milyon lale dikildi

İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İstanbul'da lale zamanı: 8 milyon lale dikildi İstanbul'da dikilen lale oranı geçtiğimiz yıllara göre 3'te 1 azaldı İstanbul'da belirli parklara dikilen laleler açtı, görsel şölen oluştu.

İstanbul'da lale zamanı: 8 milyon lale dikildi

İstanbul'da dikilen lale oranı geçtiğimiz yıllara göre 3'te 1 azaldı

İSTANBUL - İstanbul'da belirli parklara dikilen laleler açtı, görsel şölen oluştu. Emirgan'da şelale motifi oluşturan laleler, drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi lale dikim oranını geçtiğimiz yıllara göre 3'te 1 azaltıldığını sadece 4 noktaya dikim yapıldığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kasım ayında toprakla buluşan 56 türdeki 7 milyon 932 bin 236 lale soğanı, parkları süslemeye başladı. Emirgan Korusu, Hidiv Kasrı, Göztepe ve Gülhane Parkı'na dikilen laleler, çiçek açtı. Emirgan'da lalelerin şelale motifi ile oluşturduğu görsel şölen, drone ile havadan görüntülendi. Emirgan korusuna gelen vatandaşlar açan laleler ile birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çekilerek görsel manzaranın tadını çıkarttı. Vatandaşlar manzaranın pandemi döneminde kendilerine ilaç gibi geldiğini söyledi.

Her yıl Emirgan Korusu'na gezmeye geldiğini ifade eden Uğur Özyurt, "Manzara gerçekten harika yapanın ellerine sağlık. Bence istanbul'un en harika manzarası burasıdır. Laleler sümbüller renkler her şey burada çok güzel. Pandemi döneminde hayatımda bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Bu gün buraya geldiğim için çok mutluyum. Herkese buraya gelmesini tavsiye ederim gelsin görsünler" ifadelerini kullandı.

Emirgan Koru'suna sık sık gelemediğini ifade eden Işın Özen, "Arkamızda deniz önümüzde renkli çiçekler, pandeminin zor koşullarında çok iyi geldi bana. İyi ki doğa var bu yüzden ona sahip çıkmalıyız. Zor günlerimizde bize ilaç oluyor bu manzara" diye konuştu.

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, kentin her yerine değil belirli alanlara dikim yaparak lalenin değerini korumak istediklerini belirterek, "Geçen yıllara oranla dikilen lale sayısını üçte bir oranında azalttık. Her yıl düzenlenen Lale festivalinin bu yıl pandemi nedeniyle yapılmayacak. Vatandaşların belirli mekanlar içerisinde oluşturulan lale gösteri alanlarında görsel şöleni izleyebilecekler. Kültürümüz içinde lale önemli. Eskiden lale her yerde vardı. Dünyanın pek çok ülkesinde bitki gösterim alanları olur ve insanlar oraya özellikle onu görmek için gider. Biz de değerini vurgulamak için 4 nokta belirleyip Emirgan Korusu, Hıdiv Kasrı, Göztepe ve Gülhane Parkı'na dikim yaptık" dedi.

Son dakika... İstanbul'da lale zamanı: 8 milyon lale dikildi
Son dakika... İstanbul'da lale zamanı: 8 milyon lale dikildi
Son dakika... İstanbul'da lale zamanı: 8 milyon lale dikildi
Son dakika... İstanbul'da lale zamanı: 8 milyon lale dikildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ

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