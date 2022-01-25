Son Dakika! İstanbul'da tüm yollar açıldı, Trakya ve Anadolu'dan şehre giriş kısıtlaması kaldırıldı - Haberler
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Son Dakika! İstanbul'da tüm yollar açıldı, Trakya ve Anadolu'dan şehre giriş kısıtlaması kaldırıldı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika! İstanbul'da hayatı felç eden kar yağışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılmıştı. Yüzlerce aracın yolda kaldığı Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere karayolları ağında bulunan tüm yollar trafiğe açıldı. Öte yandan Vali Ali Yerlikaya, İstanbul'a Trakya ve Anadolu'dan araç kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu.

İstanbul'da kar yağışının artışının ardından trafik felç olmuştu. Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu ise kazaların önlenmesi ve tedbir adına trafiğe kapanmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da kapanan yollarla ilgili bir açıklama yaptı.

Son Dakika! İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere karayolları ağında bulunan tüm yollar trafiğe açıldı

Bakan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da @KarayollariGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Son Dakika! İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere karayolları ağında bulunan tüm yollar trafiğe açıldı

Dünden beri etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda kalmıştı. Özellikle Kavacık mevkiinde, Hadımköy ve Beylikdüzü tarafında, Mahmutbey civarında vatandaşlar kontak kapatıp araçlarını yolda bırakmıştı. TEM Otoyolu'nda da kilometrelerce araç kuyruğu oluşmuştu. Bu sabah Valilik yeni bir tedbir kararı aldığını duyurarak özel araçların saat 13.00'e kadar trafiğe çıkmalarını yasaklamıştı.

İstanbul'da yarın sabaha kadar orta kuvvette kar yağışlarının süreceği belirtildi. Kar yağışının perşembe gününe kadar devam etmesi beklenirken hafta sonu ise yağmur yağacağı öngörülüyor.

Öte yandan Vali Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, İstanbul'a giriş kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu.

Son Dakika! İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere karayolları ağında bulunan tüm yollar trafiğe açıldı

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Kuzey Marmara otoyolu, Adil Karaismailoğlu, TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel, Haber

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Yorumlar (1)
ERKAN :EE TROLLER NE DİYORSUNUZ BU İŞE Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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