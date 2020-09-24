Son Dakika: İstanbul'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Son Dakika: İstanbul'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

24.09.2020 16:37 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:07

Son dakika: AFAD verilerine göre, Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında saat 16.38'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nde meydana gelen, Tekirdağ ve İstanbul'da hissedilen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise, "Afet anında internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını ya da SMS göndermeyi tercih edin" dedi.

VALİLİK'TEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği'nden depreme ilişkin yapılan ilk açıklamada, "Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir" denildi.

Son Dakika: İstanbul'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

KANDİLLİ DE DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.2 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul'da da hissedilen depremin şiddetini 4.2 olarak açıkladı. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 13 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Avrupa Sismolojik Araştırmalar Merkezi ise depremin şiddetini 4.0 olarak açıkladı.

Son Dakika: İstanbul'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: İstanbul'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: İstanbul'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: İstanbul'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Son Dakika: İstanbul Valiliği: Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir
Son Dakika: İstanbul Valiliği: Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir
Haber Yorumları (50)
DEDE: uğursuz cüppeli ve yalakaları nın yüzünden olmuştur
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BEN: Ben uyuyomuydum acaba yaa
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EVREN: Haberde yukarıdan İstabul resmî var. Sağda ve soldaki o uzun kavisli iki çizgi ne.. Karadeniz’le Marmara’yı birleştiriyor.. bilen var mı?
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500
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