Son Dakika! İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Harem-Sirkeci arabalı vapur seferleri iptal edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika! İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Harem-Sirkeci arabalı vapur seferleri iptal edildi

25.10.2020 09:24 | Son Güncelleme: 25.10.2020 09:46
Son Dakika! İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Harem-Sirkeci arabalı vapur seferleri iptal edildi

Son dakika! Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Harem-Sirkeci arabalı vapur seferleri iptal edildi.

İBB, Harem-Sirkeci Arabalı vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeni ile geçici süreyle iptal edildiğini duyurdu. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis sabah saatlerinde megakentin üzerini kapladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi, Harem-Sirkeci Arabalı vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeni ile geçici süreyle iptal edildiğini duyurdu.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji'ye göre yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Marmara'da Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyordu. Sabah saatlerinde ise Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis bekleneceği duyurulmuştu.

Ayrıntılar geliyor...

İlgili Haberler

İstanbul'da etkili olan sis havadan fotoğraflandı
İstanbul'da etkili olan sis havadan fotoğraflandı
İstanbul'da sabah saatlerinde de sis etkili oluyor
İstanbul'da sabah saatlerinde de sis etkili oluyor
İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor
İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Akıncı Vladimir Putin Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Türkan Şoray Şevket Çoruh Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Can Bartu Fatih Terim Sergen Yalçın Arda Kardeşler
Daha Fazla Galatasaray Türk Lirası Ekrem İmamoğlu Erzurumspor Kulübü
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika! İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Harem-Sirkeci arabalı vapur seferleri iptal edildi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 09:46:40. #1.14#
title