Son Dakika! İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası sel ve dolu uyarısı yapıldı, alt geçitleri su bastı
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Son Dakika! İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası sel ve dolu uyarısı yapıldı, alt geçitleri su bastı

29.10.2020 09:07 | Son Güncelleme: 29.10.2020 09:17
Son Dakika! İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası sel ve dolu uyarısı yapıldı, alt geçitleri su bastı

Son dakika! AKOM tarafından yapılan uyarılardan sonra sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da şiddetli yağış başladı. Büyükçekmece'de başlayan yağış trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul'da etkili olan sağanakla birlikte su baskını ve dolu uyarısı geldi. Büyükçekmece, Eyüp ve Karaköy'de alt geçitleri su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, sabah saatlerinde İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

SARI KOD UYARISI GELDİ

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ve Tekirdağ çevrelerinde beklenen yağışlara dikkat şeklinde sarı kodlu uyarı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 'kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı' hava dalgasının etkili olacağını belirtti.

Son Dakika! İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası sel ve dolu uyarısı yapıldı, alt geçitleri su bastı

BÜYÜKÇEKMECE'DE BAŞLADI

Büyükçekmece'de, sabahın ilk saatlerinden itibaren yağmur yağışı etkili olmaya başladı. Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) tarafından yapılan uyarılarından sonra sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış başladı. Büyükçekmece saat 06.00 sıralarında başlayan yağış trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

ALT GEÇİTLERİ SU BASTI

Sağanak yağış sonrası Büyükçekmece, Bayrampaşa, Eyüp ve Karaköy'de alt geçitleri su bastı.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası sel ve dolu uyarısı yapıldı, alt geçitleri su bastı

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