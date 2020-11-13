Temizlik yaparken camdan düştü, yatak süngerlerinin üzerinden sekti: O anlar kamerada
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Temizlik yaparken camdan düştü, yatak süngerlerinin üzerinden sekti: O anlar kamerada

13.11.2020 09:47 | Son Güncelleme: 13.11.2020 10:10

İstanbul Kağıthane'de kayınpederine giden kadın, pencerenin camlarını sildiği sırada 3. kattan aşağıya düştü. Düştüğü yerde var olan süngerlerin üzerinden savrulan kadın ağır yaralandı. Talihsiz kadının süngerlerin üzerinden sekme anı anbean kameraya yansıdı.

Korkunç olay, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 30 yaşındaki N. Burcu Aydoğan, gündüz saatlerinde misafirlik için kayınpederi Salih Aydoğan'ın evine geldi.

CAMLARI SİLİYORDU

Genç kadın, evin camlarını silmeye başladıktan bir süre sonra dengesini kaybederek binanın 3. katından aşağıya düştü. Önce aşağıda bulunan iş yeri tabelasına çarpan kadın, binanın önündeki süngerlerin üstüne düşerek yere savruldu.

Temizlik yaparken camdan düştü, yatak süngerlerinin üzerinden sekti: O anlar kamerada

SÜNGERDEN SEKTİ

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, aşağıya düşen kadın tabelaya çarpıyor. Tabelayı yırtan kadın süngerden sektikten sonra yere savruluyor. Olayı gören ve sesleri duyan vatandaşlar koşarak olay yerine geliyor.

Temizlik yaparken camdan düştü, yatak süngerlerinin üzerinden sekti: O anlar kamerada

KAYINPEDER GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Aydoğan'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak, o esnada evere bulunan kadının kayınpederi Salih Aydoğan'ı ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

"SÜNGER KURTARDI"

Olayla ilgili konuşan Muhammed M., "Süngerin üstüne düştü, tabelanın içine girdi ve aşağıya doğru gitti. Konuşuyordu ama hareket edemiyordu. Sünger kurtardı, yoksa yere düşüyordu, ölebilirdi" dedi.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Temizlik yaparken camdan düştü, yatak süngerlerinin üzerinden sekti: O anlar kamerada
Temizlik yaparken camdan düştü, yatak süngerlerinin üzerinden sekti: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

Haber Yorumları (7)
SELİM: kayın pederinin bakımını üstlenmesi nedeniyle Allah azze celle korumuş kadını
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BARIŞ: BENİİM EVİN KARŞISINDA OLDU OLAY KADIN YOGUM BAKIMDA ŞAUN
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TEDBİR: cam silmek için canınızı tehlikeye atmayın saplı sünger silecek ile içerden silin nekadar temizlerse artık dışarının pisliği canınızdan önemlimi ??
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