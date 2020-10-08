Son Dakika: İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı

Son dakika: İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Gökyüzünü şimşeklerin aydınlattığı yoğun yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteorolojinin sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptığı İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkisini gösterdi.

Yağış nedeniyle yer yer trafik sıkışıklığı yaşanırken, yapılan uyarılara rağmen yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve binaların saçakları altına girerek korunmaya çalıştı.

TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Trafik yoğunluğunun saat 18.00 itibariyle yüzde 54 olarak ölçüldüğü kentte, itfaiye ve diğer ekipler de olası su baskınlarına karşı tedbir aldı.