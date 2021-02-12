Son Dakika! Sıcaklık 15 derece birden düştü, uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı
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Son Dakika! Sıcaklık 15 derece birden düştü, uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

12.02.2021 08:32 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:19

Son dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı birçok noktada başladı. Kentte 17 derece civarı seyreden sıcaklıklar 2 dereceye kadar düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıların ardından gece saatleri İstanbul genelinde sağanak yağış etkili oldu. Gece yarısı başlayan yağış sabahın erken saatlerine kadar aralıksız devam etti.

Anadolu Yakası'nda Kartal'ın üst kesimlerinde, Sancaktepe ve Maltepe'de, Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Bahçelievler, Bakırköy ve Küçükçekmece'de aralıklı olarak sulu kar ve kar yağışı etkili oluyor. Kentte Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu tarafında da yoğun sis oluştu.

TRAFİK OLUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre saat 09.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak kaydedildi.

Son Dakika! Sıcaklık 15 derece birden düştü, uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

Öte yandan Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların Marmara'nın kuzey ve Doğusu ile Batı Karadenizin iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısının yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

METEOROLOJİ VE AKOM UYARMIŞTI

Öte yandan son birkaç gündür Meteoroloji de AKOM da açıklama yaparak hafta sonu beklenen yağışlara karşı vatandaşları uyardı, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar, beklenen kar yağışını ilişkin harita paylaşarak turuncu ve kırmızı renkli alanların son yılların en iyi kar yağışını alacağını duyurdu.

Son Dakika! Sıcaklık 15 derece birden düştü, uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

İSTANBUL VALİLİĞİ DE KAR YAĞIŞINA İLİŞKİN UYARI YAYINLADI

İstanbul Valiliği de dün resmi sitesinden bir açıklama yaptı ve İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının günlük yaşamı aksatmaması için uygulanacak önlemlere ilişkin bilgilendirme yaptı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Son Dakika! Sıcaklık 15 derece birden düştü, uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

"İlimizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporlarına göre '14 Şubat 2021 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olması beklendiği, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri, kar yağışının aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiği' bildirilmiştir."

Son Dakika! Sıcaklık 15 derece birden düştü, uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı
Son Dakika! Sıcaklık 15 derece birden düştü, uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı
Haber Yorumları (1)
HKLKJLJKLHKL: Ayrıntılar geliyor. . . denmiş ama ayrıntıya gerek yok bereket yağıyor ve yağsın. . . Ayrıntıya ne gerek var. . .
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