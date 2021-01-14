Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı
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Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı

14.01.2021 14:14 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:09

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da beklenen kar yağışı, Anadolu Yakası'nda başladı. AKOM, il genelindeki kar yağışının önümüzdeki çarşambaya kadar devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da kar yağışı başladı. Anadolu Yakası'nda sulu kar şeklinde başlayan yağış şiddetini arttırarak devam ederken, bu görüntüler vatandaşları da sevindirdi.

Kartal'ın yüksek kesimleri ve Aydos Ormanları'nda yer yer kar yağışı etkili olurken Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde hafif sulu kar yağışı görülüyor.

Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı

AVRUPA YAKASI'NDA YAĞMUR ETKİLİ

Kentin Avrupa Yakası'ndaki Bakırköy, Zeytinburnu ve Bahçelievler ilçelerinde ise hafif şiddette yağmur etkili oluyor.

KAR YAĞIŞI GELECEK HAFTAYA KADAR SÜRECEK

Öte yandan AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumartesi günü aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışının pazar ve pazartesi günleri kuzeyli yönlerden esen rüzgarın kuvvetlenmesiyle beraber, özellikle Marmara ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde deniz etkisiyle birlikte kar yoğunluğunun artabileceği tahmin ediliyor."

AKOM verilerine göre, sıcaklıkların 0°C'lerin altına inmesiyle buzlanma ve don hadiselerinin yaşanabileceği hatırlatılmasında bulunulurken, kar yağışının çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edebileceği bilgisine yer verildi. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 22 Ocak'a kadar mevsim normalleri civarı ile çoğunlukla 3-7°C altında, 23-30 Ocak tarihleri arasında mevsim normalleri civarında seyretmesinin beklendiği belirtildi.

Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı

BELEDİYELER ÖNLEMLERİNİ ALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri de olası kar yağışına karşı ana yollarda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem aldı.

KAR YAĞIŞININ YARIN BAŞLAMASI BEKLENİYORDU

Öte yandan AKOM'dan yapılan uyarıda ise Sibirya'dan gelen soğukların etkisiyle kar yağışın çarşamba gününe kadar devam edebileceği bilgisine yer verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise İstanbul'da kar yağışının yarın öğleden sonra başlayacağını duyurmuştu. Pazartesi gününe kadar etkili olacak olan kar yağışının ardından ise 2 gün güneşli hava olacak. Hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede düşecek.

Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı
Haber Yorumları (7)
DÜLGER: TÜRKİYENİN 1/3 NÜFUSUNU MARMARA BÖLGESİNDE YAŞAMAYA MECBUR EDERSİNİZ DAHA ÇOK YAĞMUR DUASINA ÇIKARSINIZ. .
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SABBAH YÜCE İMAM AŞIKMIŞ: Barajlar suya hasret kaldı loo
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....: Ankara'' da önlem aldık demişti ama neyseeee. . İnşallah bize benzemez sonunuz.
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