Son dakika haberi... İsrail'de aşı karşıtlarından Başbakan Bennett'in evinin önünde protesto: 5 gözaltı

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Edinilen son dakika gelişmesine göre - İsrail'de aşı karşıtlarından Başbakan Bennett'in evinin önünde protesto: 5 gözaltı İsrail'de aşı karşıtları, Başbakan Naftali Bennett'ın dün korona virüs aşısına ilişkin yaptığı açıklamaları protesto etmek için Bennett'in evi önünde gösteri düzenlerken, 5 kişi gözaltına alındı.

- İsrail'de aşı karşıtlarından Başbakan Bennett'in evinin önünde protesto: 5 gözaltı

TEL AVİV - İsrail'de aşı karşıtları, Başbakan Naftali Bennett'ın dün korona virüs aşısına ilişkin yaptığı açıklamaları protesto etmek için Bennett'in evi önünde gösteri düzenlerken, 5 kişi gözaltına alındı.

İsrail'de aşı karşıtları, Başbakan Naftali Bennett'ın korona virüs aşısı ile ilgili açıklamasını protesto etmek için gösteri düzenledi. Bennett'in Raanana şehrinde bulunan evi önünde toplanan göstericiler, Başbakan Bennett'ın korona virüs aşısına ilişkin dün yaptığı açıklamayı kınadı. Gösteriye müdahale eden İsrail polisi, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Polis yaptığı açıklamada, bir grup protestocu öğleden sonra Başbakan'ın Raanana'daki evine geldiğini ve kamu düzenini bozarak oradaki trafiği kapattığını duyurdu. Polis, "Olay yerinde hazır bulunan polis ekipleri, protestocuların protesto yerine geçmelerini istedi ancak protestocular polisin direktiflerine uymadı. Polis ekipleri protestocuları tahliye etmeye başladı ve beş kişiyi kamu düzenini bozma ve polis personeline saldırma şüphesiyle tutukladı" ifadelerini kullandı.

"Aşıyı reddedenleri, başkalarına zarar vermemeye ikna edin"

İsrail Başbakanı Bennett dün yaptığı açıklamada, ülkede artan vakalar nedeniyle henüz korona virüsüne karşı aşılanmamış yüz binlerce vatandaşa aşı yaptırma çağrısında bulunmuştu. Bennett, "Aşıları reddetmek sağlığı, çevreyi, tüm İsrail vatandaşlarının özgürlüğünü, çalışma özgürlüğümüzü ve çocuklarımızın eğitim özgürlüğünü tehlikeye atıyor. Aşı olmayı reddedenler hepimize zarar verir çünkü herkes aşılanırsa, hepimiz günlük rutinimizi sürdürebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Bennett ayrıca, halktan çevrelerindeki insanlara aşı olmaları için baskı yapmalarını talep etmiş, "Aşıyı kimlerin reddettiğini bilen herkese sesleniyorum, onları başkalarına zarar vermemeye ikna edin, vazgeçmeyin" demişti.

Öte yandan İsrail'de şu ana kadar 5 milyon 283 bin kişiye korona virüs aşısı uygulanırken, birkaç hafta önce 12-18 yaş arası yaş grubu da aşılamaya başlamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar