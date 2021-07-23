Son dakika haberi... İsrail'de aşı karşıtlarından Başbakan Bennett'in evinin önünde protesto: 5 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... İsrail'de aşı karşıtlarından Başbakan Bennett'in evinin önünde protesto: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre - İsrail'de aşı karşıtlarından Başbakan Bennett'in evinin önünde protesto: 5 gözaltı İsrail'de aşı karşıtları, Başbakan Naftali Bennett'ın dün korona virüs aşısına ilişkin yaptığı açıklamaları protesto etmek için Bennett'in evi önünde gösteri düzenlerken, 5 kişi gözaltına alındı.

- İsrail'de aşı karşıtlarından Başbakan Bennett'in evinin önünde protesto: 5 gözaltı

TEL AVİV - İsrail'de aşı karşıtları, Başbakan Naftali Bennett'ın dün korona virüs aşısına ilişkin yaptığı açıklamaları protesto etmek için Bennett'in evi önünde gösteri düzenlerken, 5 kişi gözaltına alındı.

İsrail'de aşı karşıtları, Başbakan Naftali Bennett'ın korona virüs aşısı ile ilgili açıklamasını protesto etmek için gösteri düzenledi. Bennett'in Raanana şehrinde bulunan evi önünde toplanan göstericiler, Başbakan Bennett'ın korona virüs aşısına ilişkin dün yaptığı açıklamayı kınadı. Gösteriye müdahale eden İsrail polisi, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Polis yaptığı açıklamada, bir grup protestocu öğleden sonra Başbakan'ın Raanana'daki evine geldiğini ve kamu düzenini bozarak oradaki trafiği kapattığını duyurdu. Polis, "Olay yerinde hazır bulunan polis ekipleri, protestocuların protesto yerine geçmelerini istedi ancak protestocular polisin direktiflerine uymadı. Polis ekipleri protestocuları tahliye etmeye başladı ve beş kişiyi kamu düzenini bozma ve polis personeline saldırma şüphesiyle tutukladı" ifadelerini kullandı.

"Aşıyı reddedenleri, başkalarına zarar vermemeye ikna edin"

İsrail Başbakanı Bennett dün yaptığı açıklamada, ülkede artan vakalar nedeniyle henüz korona virüsüne karşı aşılanmamış yüz binlerce vatandaşa aşı yaptırma çağrısında bulunmuştu. Bennett, "Aşıları reddetmek sağlığı, çevreyi, tüm İsrail vatandaşlarının özgürlüğünü, çalışma özgürlüğümüzü ve çocuklarımızın eğitim özgürlüğünü tehlikeye atıyor. Aşı olmayı reddedenler hepimize zarar verir çünkü herkes aşılanırsa, hepimiz günlük rutinimizi sürdürebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Bennett ayrıca, halktan çevrelerindeki insanlara aşı olmaları için baskı yapmalarını talep etmiş, "Aşıyı kimlerin reddettiğini bilen herkese sesleniyorum, onları başkalarına zarar vermemeye ikna edin, vazgeçmeyin" demişti.

Öte yandan İsrail'de şu ana kadar 5 milyon 283 bin kişiye korona virüs aşısı uygulanırken, birkaç hafta önce 12-18 yaş arası yaş grubu da aşılamaya başlamıştı.

Son dakika haberi... İsrail'de aşı karşıtlarından Başbakan Bennett'in evinin önünde protesto: 5 gözaltı
Son dakika haberi... İsrail'de aşı karşıtlarından Başbakan Bennett'in evinin önünde protesto: 5 gözaltı
Son dakika haberi... İsrail'de aşı karşıtlarından Başbakan Bennett'in evinin önünde protesto: 5 gözaltı
Son dakika haberi... İsrail'de aşı karşıtlarından Başbakan Bennett'in evinin önünde protesto: 5 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar

Türkiye'de 11 bin 94 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 60 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 11 bin 94 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 60 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika: İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde 64 Filistinliyi yaraladı
Son dakika: İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde 64 Filistinliyi yaraladı
Türkiye'de 9 bin 586 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 52 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 9 bin 586 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 52 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ersin Tatar Hulusi Akar Nimetullah Erdoğmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Buse Varol Ahmet Kural Hande Yener Acun Ilıcalı
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Gökhan Gönül Mario Balotelli Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... İsrail'de aşı karşıtlarından Başbakan Bennett'in evinin önünde protesto: 5 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.07.2021 23:09:42. #1.13#

title