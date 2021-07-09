Son dakika haberleri! İsrail askerleri yasa dışı inşa edilen karakolu protesto eden Filistinlilere ateş açtı: 83 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! İsrail askerleri yasa dışı inşa edilen karakolu protesto eden Filistinlilere ateş açtı: 83 yaralı

Son dakika haberleri! İsrail askerleri yasa dışı inşa edilen karakolu protesto eden Filistinlilere ateş açtı: 83 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberine göre İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nablus'a bağlı Beita kasabasında yasa dışı inşa edilen İsrail yerleşim karakolu Avitar'ı protesto eden Filistinlilere İsrail işgal güçlerinin müdahalesi sonucu 83 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nablus'a bağlı Beita kasabasında yasa dışı inşa edilen İsrail yerleşim karakolu Avitar'ı protesto eden Filistinlilere İsrail işgal güçlerinin müdahalesi sonucu 83 kişi yaralandı.

İşgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü sürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus'a bağlı Beita kasabasında Filistinliler, Sabih Dağı'nda yasa dışı inşa edilen İsrail yerleşim karakolu Avitar'ı protesto etmek için bir araya geldi. Avitar'ı çevreleyen tepelerde toplanan Filistinliler, İsrail yerleşim politikalarına karşı sloganlar attı. İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek ve plastik mermiler ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçleriyle çıkan olaylarda 83 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 8'inin gerçek, 10'unun plastik mermiyle yaralandığı ifade edildi.

Filistinliler, Sabih Dağı'nın tepesinde İsrail yerleşim karakolunun kurulmasına karşı 2 aydır protesto gösterileri düzenliyor.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Son dakika haberleri! İsrail askerleri yasa dışı inşa edilen karakolu protesto eden Filistinlilere ateş açtı: 83 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Vladimir Putin Numan Kurtulmuş İbrahim Aydemir
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Ahmet Kaya Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Salih Uçan Fatih Terim Şenol Güneş Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! İsrail askerleri yasa dışı inşa edilen karakolu protesto eden Filistinlilere ateş açtı: 83 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 17:07:56. #1.16#

title