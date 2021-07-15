Son Dakika | Isparta'da şehitler dualarla anıldı
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Son Dakika | Isparta'da şehitler dualarla anıldı

Son Dakika | Isparta'da şehitler dualarla anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler unutulmadı.

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler unutulmadı. Garnizon Şehitliğinde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kent protokolü, Garnizon Şehitliğini ziyaret etti. Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığındaki ziyarete Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve daire müdürleri katıldı. Garnizon Şehitliğindeki törende ilk olarak Kur'an-ı Kerim okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından dua edildi.

Yapılan duanın ardından Vali Seymenoğlu ve beraberindeki heyet tarafından şehitlik ziyareti yapıldı, şehitliklere karanfil bırakıldı. - ISPARTA

Son Dakika | Isparta'da şehitler dualarla anıldı
Son Dakika | Isparta'da şehitler dualarla anıldı
Son Dakika | Isparta'da şehitler dualarla anıldı
Son Dakika | Isparta'da şehitler dualarla anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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