Son dakika: Isparta'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika: Isparta'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA / Fatih Demirtaş - Haberler | Güncel
Son dakika: Isparta'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Isparta'nın Sütçüler ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kazım Kayıkçı'nın kullandığı 42 FU 122 plakalı otomobil, Zenginler Kavşağı'nda şarampole devrildi.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobilde bulunan Ahmet Ocak ve Raşit Altay ise sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Sürücünün cenazesi ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Son dakika: Isparta'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA / Fatih Demirtaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika: Isparta'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
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