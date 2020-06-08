Son dakika... İsmail Demir: Gemi Bilgi Dağıtım Sistemini teslim ettik
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Son dakika... İsmail Demir: Gemi Bilgi Dağıtım Sistemini teslim ettik

Son dakika haberine göre İsmail Demir: Gemi Bilgi Dağıtım Sistemini teslim ettikSAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hava Elektronik Sanayi'nin (HAVELSAN) tasarladığı Gemi Bilgi Dağıtım Sistemini, Türkiye'nin ilk uçak gemisi Anadolu'ya entegre edilmek üzere teslim ettiklerini duyurdu.

08.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:28

İsmail Demir: Gemi Bilgi Dağıtım Sistemini teslim ettik

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hava Elektronik Sanayi'nin (HAVELSAN) tasarladığı Gemi Bilgi Dağıtım Sistemini, Türkiye'nin ilk uçak gemisi Anadolu'ya entegre edilmek üzere teslim ettiklerini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "HAVELSAN'ın tasarladığı Gemi Bilgi Dağıtım Sistemini (GBDS), Anadolu gemimize entegre edilmek üzere teslim ettik. Milli imkanlarla geliştirilen ve platformların kalbi olarak da nitelendirilen GBDS, tüm verileri ihtiyaç sahibi sistemlere gerçek zamanlı ve hassas olarak sunuyor" ifadesini kullandı.

Son dakika... İsmail Demir: Gemi Bilgi Dağıtım Sistemini teslim ettik

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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