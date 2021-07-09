Son dakika haber! İş makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Son dakika haber! İş makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre İş makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü Kırıkkale'de iş makinesi ekskavatörde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

İş makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

KIRIKKALE - Kırıkkale'de iş makinesi ekskavatörde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Pehlivanlı Bulvarı'ndaki bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki iş makinesi ekskavatörün motor bölümü henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, iş makinesinde çıkan ufak çaplı yangını büyümeden söndürdü. Ardından soğutma çalışmaları yaptı. Polis, maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haber! İş makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika haber! İş makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika haber! İş makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika haber! İş makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay

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