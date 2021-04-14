Son dakika... İş insanı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada tanıklar dinlenildi

Son dakika haber: İş insanı Ali Rıza Gültekin'in 15 Kasım 2018'de Beşiktaş'taki bir binanın dördüncü katında öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu, 4'ü firari 25 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İş insanı Ali Rıza Gültekin'in 15 Kasım 2018'de Beşiktaş'taki bir binanın dördüncü katında öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu, 4'ü firari 25 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesi müştekiler ile sanıklar ve sanık yakınları arasında tartışma çıktı.

Adliyenin güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi üzerine bu kez taraflar ile görevliler arasında gerginlik yaşandı.

Daha sonra duruşma salonunun bulunduğu koridorunun iki ayrı kısmına alınan tarafların arasına bariyer konuldu.

Alınan önlemlerin ardından başlanan duruşmada, tutuklu sanıklardan Sergen Güler'e, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlanıldı. Tutuksuz sanıklardan 1'i kadın 7'sinin hazır bulunduğu duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Tanıkların dinlenildiği duruşmada ifadesine başvurulan Murat Üstün, olay günü saat 17.00 sıralarında Mustafa Çetinkaya adlı kişinin kendisini arayarak "Dükkanı hazırla oyun olacak" dediğini, ardından saat 18.00 sıralarında Ali Rıza Gültekin'in geldiğini söyledi.

Garsonluk yaptığını anlatan Üstün, "Bir müddet sonra kamerada 4 kişi belirdi. Müşteriler kim olduklarını merak etti, eniştem tanıdık olduklarını söyledi, içeri aldık. Birkaç dakika sonra silah sesi duydum. Mutfaktaydım, saklandım. İçeriye bir baktım Sergen Güler'i gördüm, 'Kimseye zarar vermek istemiyorum' diyerek havaya ateş etti ve gitti." diye konuştu.

Tanık Muhammed Faruk Aydın, "kumar hakemliği" yaptığını anlatarak, Ali Rıza Gültekin'in de olduğu bir grupla birlikte Balmumcu'daki olayın meydana geldiği yere geçtiklerini söyledi.

Maktulle birlikte olay yerinde oyun oynarlarken "Cafer" adlı birinin gelip masadaki bir oyuncuyla yer değiştirdiğini belirten Aydın, "Bir süre sonra içeriden 'polis geldi' diye bir ses duyduk. İki arkadaş kalktı balkona gitti. Ben de kağıtları toplamak istedim. Maktul biraz kızdı, 'Polis gelse de hallederiz' dedi. Masadan oyuncu eksildiği için içeri oyuncu çağırmaya gittim. Oyuna sanık Sergen Güler gelince maktul kızdı. 'Benim masama oturma', Güler ise 'Herkes parasıyla oynuyor' dedi. Maktul kağıtları Güler'e fırlattı. İkisi de elini beline attı. Maktul kalkar kalkmaz geri oturdu, silahı düştü. Güler silahı aldı. Bu sırada maktul korumalarına, 'Bunu öldürün' deyince Güler maktul yere düşene kadar üzerine sıktı. Sonra da 'kimseye zarar vermek istemiyorum' deyip gitti." ifadelerini kullandı.

Tanık ifadelerinin ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ozan Araz ve Sergen Güler'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık Osman Ilgın hakkında yakalama kararı çıkarılmasını kararlaştıran mahkeme, firari sanıklar Baran Barışer, Mustafa Barışer, Mehmet Salih Barışer ve Rıdvan Doğan hakkındaki yakalama kararının infazının beklenilmesine hükmetti.

Çağrılmalarına rağmen duruşmaya gelmeyen bazı müştekiler hakkında zorla getirme kararı çıkaran heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

-Olayın geçmişi

İş insanı Ali Rıza Gültekin, 15 Kasım 2018'de, Barbaros Bulvarı'ndaki bir binanın dördüncü katındaki bir iş yerine gelen silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu olay yerinde yaşamını yitirmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kamuoyunda "Barışerler" olarak bilinen suç örgütünün, tefecilik, kumar faaliyeti, alacak verecek problemleri olan kişilerin arasında kendilerine haksız kazanç sağlamak için tehdit ve şiddet kullanarak arabuluculuk yaptıkları anlatılıyor.

Örgüt elebaşının Mehmet Barışer, örgüt yöneticisinin ise Mustafa Barışer olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, maktul Ali Rıza Gültekin'in alacak verecek meselesi nedeniyle örgüt liderinin talimatı ve azmettirmesi üzerine 5 örgüt mensubunca öldürüldüğü iddia ediliyor.

İddianamede, toplam 25 sanığın "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "tasarlayarak kasten öldürme", "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "tefecilik yapmak", "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma", "suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak tehdit" ve "silahla yağma" suçlarından hapis cezaları isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar