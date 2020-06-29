Son dakika: İran yargısı, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında ABD Başkanı Trump için yakalama kararı çıkardı Son dakika: İran yargısı, General Kasım Süleymani'nin suikastıyla ilgili soruşturmada ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkardı.

İran yargısı, Süleymani suikastıyla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkardı. İranlı yetkililerin Interpol'e de konuyla ilgili başvuru yaptıkları ve Trump için kırmızı bülten çıkarılmasını talep ettikleri bildirildi.

İran, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkardı.

INTERPOL'E BAŞVURU YAPTILAR

İranlı yetkililerin yakalama kararının uygulanması için Interpol'e başvuruda bulunduğu da bildirildi.

Yarı resmi ISNA haber ajansında yer alan habere göre Tahran Başsavcısı Ali Alqasimehr, Trump'la birlikte 30 kişi hakkında daha 3 Ocak'ta gerçekleştirilen Süleymani suikastı nedeniyle cinayet ve terörizm suçlamasıyla dava açıldığını duyurdu.

TALEBE YANIT GELMEDİ

AP haber ajansı, Interpol'un konuyla ilgili bilgi talebine yanıt vermediğini aktardı. Ajans, İran'ın Trump için 'kırmızı bülten' talebinde de bulunduğunu belirtti.