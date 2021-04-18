Son Dakika: İran'da korkutan deprem! Nükleer tesisin bulunduğu kent 5,9'la sallandı
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Son Dakika: İran'da korkutan deprem! Nükleer tesisin bulunduğu kent 5,9'la sallandı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Son dakika: İran'ın güneyinde nükleer bir tesise ev sahipliği yapan Bushehr kentinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre sarsıntı nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmadı. Bölgede deprem sonrası ortaya çıkan dumanlı görüntü ise dikkat çekti.

İran'ın güneyinde yer alan ve nükleer bir tesise ev sahipliği yapan Bushehr kentinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntısı yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE CAN KAYBI YOK

Devlet televizyonu, şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini duyururken bölgeye İran Kızılay ekiplerinin sevk edildiği açıklandı. Kırsaldaki bazı evlerde maddi hasarın olduğu öğrenildi.

AFAD DA PAYLAŞTI

AFAD'ın Twitter hesabından da İran'daki depreme ilişkin bir paylaşım yapıldı. Açıklamada, "İran'ın güneyinde ilk belirlemelere göre 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" ifadeleri yer aldı.

Son Dakika! İran'ın güneyinde 5,9 büyüklüğünde deprem

BÖLGEYE DUMAN YAYILDI

Deprem sonrası bölgeden yapılan yayınlarda görülen duman ise izleyenleri endişelendirdi. Öte yandan yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilen depremin ardından, aynı yerde en büyüğü 4,5 olmak üzere 7 artçı deprem meydana geldiği belirtildi.

Son Dakika: İran'da korkutan deprem! Nükleer tesisin bulunduğu kent 5,9'la sallandı
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları (2)
ÜMİT TÜMYÜREK: Gece incir ağacına yaparsan öyle olur
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ERKAN ARSLAN: Amerika Yine Karadenizin Diblerinde Bir Yerleri Salliyo Hazir Savas Gemilerini Yeni Sürdü Artik Kime Deng Gelirse Ya Türkiye Ya iran Veya irak Yada istemeyerek Yünanistan
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