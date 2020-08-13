Son Dakika: İran'da son 24 saatte koronavirüsten 174 ölüm Son dakika habere göre İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 174 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 174 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 19 bin 162'ye yükseldi.

Ülkede 174 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 19 bin 162'ye çıktı. Ülkede 2 bin 625 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 336 bin 324'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA