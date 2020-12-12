Son Dakika! İran Büyükelçiliği: Dışişleri Bakanlarının telefon görüşmesinde yanlış anlaşılma giderildi
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Son Dakika! İran Büyükelçiliği: Dışişleri Bakanlarının telefon görüşmesinde yanlış anlaşılma giderildi

12.12.2020 20:50 | Son Güncelleme: 12.12.2020 21:15

Son dakika! İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanları Cevad Zarif ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu Aras şiiri nedeniyle ortaya çıkan yanlış anlaşılmanın giderildiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen törende Bahtiyar Vahapzade'nin "Aras" şiirini okudu. Erdoğan'ın okuduğu şiirden rahatsız olan İran ise tehditler savurmaya başladı. İranlı milletvekili Ali Asker Hani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Erdoğan, İran topraklarına göz diken şahsın en son hali bu oldu" derken, Saddam Hüseyin'in yakalanarak öldürüldüğü görüntüleri yayınladı.

Küstah tehditlerin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif telefonda görüştü. Söz konusu görüşmeye ilişkin İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama geldi.

YANLIŞ ANLAŞILMA GİDERİLDİ

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanları Cevad Zarif ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu Aras şiiri nedeniyle ortaya çıkan yanlış anlaşılmanın giderildiği ifade edildi.

Son Dakika! İran Büyükelçiliği: Dışişleri Bakanlarının telefon görüşmesinde yanlış anlaşılma giderildi

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