Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi
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Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi

03.03.2021 09:30 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:16
Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi

Son dakika: Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn El-Esed askeri üssüne Rus yapımı 10 katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi. Saldırının, geçen hafta ABD Başkanı Biden'ın talimatıyla Suriye'de İran destekli gruplara yapılan saldırıya misilleme olduğu iddia edildi.

ABD'nin, Irak El Anbar'da bulunan askeri üssü Ayn El-Esed'e 10 katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında üs içinde askerlerin bulunduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.

SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Roketli saldırıyı şimdiye kadar üstlenen çıkmadı. Öte yandan saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Irak hükümetinden ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Saldırının, ABD'nin Suriye'deki İran destekli grupları vurmasından sonra gerçekleştirilmesi ise iki ülke arasındaki krizin yeniden patlak verdiği şeklinde yorumlandı.

SALDIRININ YAPILDIĞI ARAÇ BULUNDU

Saldırı sonrası güvenlik güçlerinin bölgede yaptığı inceleme sonucu içerisinde roket rampalarının yer aldığı bir araç bulunduğu aktarıldı.

ESKİ BAŞKAN VURULAN ÜSSÜ ZİYARET ETMİŞTİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık 2018'de Enbar'da bulunan Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'deki İran destekli milis grupları vurmak için talimat vermişti. Talimatın ardından bölgedeki gruplara saldırı yapıldı. Saldırıda İran destekli grupların kullandığı birçok yapı hedef alındı.

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Haber Yorumları (10)
HASAN: Ellere sağlık unutmasınlar TÜRKE kefen biçenin ölümü korkunç olur abd ektiğini biçiyor TÜRK e itaat edeceksiniz yada yok olacaksınız kaçarı yok o kadar!
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HA: pislikler kendisi yapmıştır. veya kendisinin beslediği kukla maşalardan biri. . .
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ITİLİ İTİCİ: Yan adma million kolometreden gelip başkalarinin topragina göz dikiyor başka bi ulke onlarin bi semttine gidip burda hayinler trõresisler var deyip saldiriyormu ameirika kime denk gelecek bilmmem duştumu pis duşecek
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