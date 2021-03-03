Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi

ABD'nin, Irak El Anbar'da bulunan askeri üssü Ayn El-Esed'e 10 katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında üs içinde askerlerin bulunduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.

SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Roketli saldırıyı şimdiye kadar üstlenen çıkmadı. Öte yandan saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Irak hükümetinden ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Saldırının, ABD'nin Suriye'deki İran destekli grupları vurmasından sonra gerçekleştirilmesi ise iki ülke arasındaki krizin yeniden patlak verdiği şeklinde yorumlandı.

SALDIRININ YAPILDIĞI ARAÇ BULUNDU

Saldırı sonrası güvenlik güçlerinin bölgede yaptığı inceleme sonucu içerisinde roket rampalarının yer aldığı bir araç bulunduğu aktarıldı.

ESKİ BAŞKAN VURULAN ÜSSÜ ZİYARET ETMİŞTİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık 2018'de Enbar'da bulunan Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.