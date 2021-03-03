Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi
Son dakika: Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn El-Esed askeri üssüne Rus yapımı 10 katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi. Saldırının, geçen hafta ABD Başkanı Biden'ın talimatıyla Suriye'de İran destekli gruplara yapılan saldırıya misilleme olduğu iddia edildi.
ABD'nin, Irak El Anbar'da bulunan askeri üssü Ayn El-Esed'e 10 katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında üs içinde askerlerin bulunduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.
SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI
Roketli saldırıyı şimdiye kadar üstlenen çıkmadı. Öte yandan saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Irak hükümetinden ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Saldırının, ABD'nin Suriye'deki İran destekli grupları vurmasından sonra gerçekleştirilmesi ise iki ülke arasındaki krizin yeniden patlak verdiği şeklinde yorumlandı.
SALDIRININ YAPILDIĞI ARAÇ BULUNDU
Saldırı sonrası güvenlik güçlerinin bölgede yaptığı inceleme sonucu içerisinde roket rampalarının yer aldığı bir araç bulunduğu aktarıldı.
ESKİ BAŞKAN VURULAN ÜSSÜ ZİYARET ETMİŞTİ
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık 2018'de Enbar'da bulunan Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'deki İran destekli milis grupları vurmak için talimat vermişti. Talimatın ardından bölgedeki gruplara saldırı yapıldı. Saldırıda İran destekli grupların kullandığı birçok yapı hedef alındı.