Son Dakika: İntiharıyla Türkiye'yi ayağa kaldıran Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi sayısı 3'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: İntiharıyla Türkiye'yi ayağa kaldıran Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi sayısı 3'e yükseldi

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika: Ankara'da geçtiğimiz günlerde otel odasında cinsel istismara uğradığını iddia ettikten sonra intihar eden Eda Nur Kaplan, Türkiye'nin gündemine oturdu. Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu için gözaltına alınan kişi sayısı 3'e yükseldi. Üçüncü şüphelinin de otel odasında olduğu tespit edildi.

Başkent'te kendisine cinsel saldırıda bulunulduğu ileri sürüp ardından da bir binanın 15'inci katından atlayarak hayatına son veren Eda Nur Kaplan'ın soruşturmasına yönelik gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan Yusuf G. savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

OTEL ODASINDA 1 KİŞİ DAHA VARMIŞ

Kaplan'ın şikayetiyle 31 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan diğer şüpheli Mehmet A. ise hakkındaki arama kararına istinaden yeniden gözaltına alındı. Ayrıca, olay gecesi odada olduğu belirlenen Aşkın K. isimli şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Dün, Kaplan'ın kendisini istismar ettiğini iddia ettiği zanlı dün akşam saatlerinde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Zanlı, savcılığın itirazı üzerine tekrardan gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Sabah saatlerinde ikinci şüpheli de yeniden gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da yaşayan Eda Nur Kaplan, 15. kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etmişti. Kaplan'ın ölmeden önce birlikte eğlenmeye gittikleri iki kişi tarafından cinsel istismara uğradığı ve karakola gidip şikayetçi olduğu öğrenildi.

YARI BAYGIN OLDUĞU İÇİN KARŞI KOYAMAMIŞ

Arkasında soru işaretleri bırakarak hayata veda eden Kaplan'ın şikayetçi olduğu şüphelilerden 1'i gözaltına alınıp serbest bırakıldı, diğeri ise halen aranıyor. Kaplan ifadesinde, bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra Yusuf G.'nin kendisini otele götürerek rızası dışında ilişkiye girdiğini, ardından Mehmet A.'nın da gelerek rızası dışında ilişkiye girdiğini, ancak alkolün etkisiyle yarı baygın halde olduğu için bağıramadığını ifade etmiş.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Eda Nur'un intiharıyla ilgili adli kontrole itiraz etti, diğer şahıs için yakalama istedi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Eda Nur'un intiharıyla ilgili adli kontrole itiraz etti, diğer şahıs için yakalama istedi
Eda Nur'un 'Bana tecavüz etti' dediği şüphelinin savunması ortaya çıktı: Elini bile zorla tutmadım
Eda Nur'un "Bana tecavüz etti" dediği şüphelinin savunması ortaya çıktı: Elini bile zorla tutmadım
Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı
Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı
Son Dakika: İntiharıyla Türkiye'yi ayağa kaldıran Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi sayısı 3'e yükseldi
Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması üzerine mahalleli sokağa döküldü
Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması üzerine mahalleli sokağa döküldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Tuğba Özay Mustafa Sandal Berdan Mardini
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Fatih Terim Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: İntiharıyla Türkiye'yi ayağa kaldıran Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi sayısı 3'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.08.2021 14:59:22. #1.13#

title