Son Dakika: İntiharıyla Türkiye'yi ayağa kaldıran Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi sayısı 3'e yükseldi
Son dakika: Ankara'da geçtiğimiz günlerde otel odasında cinsel istismara uğradığını iddia ettikten sonra intihar eden Eda Nur Kaplan, Türkiye'nin gündemine oturdu. Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu için gözaltına alınan kişi sayısı 3'e yükseldi. Üçüncü şüphelinin de otel odasında olduğu tespit edildi.
Başkent'te kendisine cinsel saldırıda bulunulduğu ileri sürüp ardından da bir binanın 15'inci katından atlayarak hayatına son veren Eda Nur Kaplan'ın soruşturmasına yönelik gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan Yusuf G. savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.
OTEL ODASINDA 1 KİŞİ DAHA VARMIŞ
Kaplan'ın şikayetiyle 31 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan diğer şüpheli Mehmet A. ise hakkındaki arama kararına istinaden yeniden gözaltına alındı. Ayrıca, olay gecesi odada olduğu belirlenen Aşkın K. isimli şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
SAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Dün, Kaplan'ın kendisini istismar ettiğini iddia ettiği zanlı dün akşam saatlerinde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Zanlı, savcılığın itirazı üzerine tekrardan gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Sabah saatlerinde ikinci şüpheli de yeniden gözaltına alındı.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde Ankara'da yaşayan Eda Nur Kaplan, 15. kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etmişti. Kaplan'ın ölmeden önce birlikte eğlenmeye gittikleri iki kişi tarafından cinsel istismara uğradığı ve karakola gidip şikayetçi olduğu öğrenildi.
YARI BAYGIN OLDUĞU İÇİN KARŞI KOYAMAMIŞ
Arkasında soru işaretleri bırakarak hayata veda eden Kaplan'ın şikayetçi olduğu şüphelilerden 1'i gözaltına alınıp serbest bırakıldı, diğeri ise halen aranıyor. Kaplan ifadesinde, bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra Yusuf G.'nin kendisini otele götürerek rızası dışında ilişkiye girdiğini, ardından Mehmet A.'nın da gelerek rızası dışında ilişkiye girdiğini, ancak alkolün etkisiyle yarı baygın halde olduğu için bağıramadığını ifade etmiş.