Son Dakika: İntiharıyla Türkiye'yi ayağa kaldıran Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi sayısı 3'e yükseldi

Son dakika: Ankara'da geçtiğimiz günlerde otel odasında cinsel istismara uğradığını iddia ettikten sonra intihar eden Eda Nur Kaplan, Türkiye'nin gündemine oturdu. Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu için gözaltına alınan kişi sayısı 3'e yükseldi. Üçüncü şüphelinin de otel odasında olduğu tespit edildi.