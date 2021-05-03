Interpol tarafından Makedonya'da yakalanan kişi Veysel Kadayıfçıoğlu cinayetinin faili çıktı

Beş yıl önce İstanbul Etiler'de aralarında Veysel Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu 3 kişinin öldürüldüğü olayın şüphelisi fail C.S., Interpol tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yakalandı.

Beş yıl önce İstanbul Etiler'de aralarında Veysel Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu 3 kişinin öldürüldüğü olayın şüphelisi fail C.S., Interpol tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yakalandı. Bu sırada suç örgütü üyeleri emniyetten adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Sarallar' adlı organize suç örgütüne yönelik 29 Nisan'da operasyon düzenlemiş, biri Interpol tarafından aranan ve Kuzey Makedonya'da yakalanan şüpheli olmak üzere 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Yapılan operasyona ve kırmızı bültenle aranan şüpheliye ilişkin ayrıntılara ulaşıldı. Buna göre 5 yıl önce İstanbul Etiler'de aralarında Veysel Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı çatışma yaşanmış, o tarihte 9 kişi yakalanırken bazı şüpheliler kaçarak izlerini kaybettirmişti.

Kaçan şüphelilerden çete üyesi C.S. için Interpol tarafından bülten çıkarıldı. Cinayet zanlısı C.S'nin, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yakalandığı duyuruldu. Kuzey Makedonya polisinin yakaladığı C.S., Türk polisine teslim edildi. Zanlı, 1 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Aralarında husumet bulunan biri Kadayıfçıoğlu olmak üzere 3 kişinin öldürüldüğü olayın faili C.S. hakkında Interpol kırmızı bülten çıkarmıştı.

Diğer yandan düzenlenen operasyonda yakalanan suç örgütü üyesi 8 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bu sabah Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı