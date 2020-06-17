İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı
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İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı

Gelen son dakika haberine göre İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı Muhtar, parasını verdikleri hizmetten yararlanamayan mahalle halkı için böyle bir yönteme başvurdu Mahalle Muhtarı Ergün Kalyoncu: "15 gündür internet yok, defalarca dilekçe verdim ama Türk Telekom hiçbir şekilde...

17.06.2020 11:18 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:39

İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı
Muhtar, parasını verdikleri hizmetten yararlanamayan mahalle halkı için böyle bir yönteme başvurdu
Mahalle Muhtarı Ergün Kalyoncu:
"15 gündür internet yok, defalarca dilekçe verdim ama Türk Telekom hiçbir şekilde iş yapmıyor"
"Bugüne kadar güzellikle halletmeye çalıştım ama bunlara delilikten başka bir şey yaramıyor"
"Parasını ödediğimiz hizmetten yararlanamıyoruz, telefon direklerinin hepsini motor ile keseceğim"
SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan mahallelerinde bir süredir internet sorunu yaşadıklarını ve gerekli başvurulara rağmen hizmeti alamadıklarını öne süren mahalle muhtarı, eline aldığı balta ile önce kabloları kesti daha sonrasında ise telefon direklerini parçaladı.
Akyazı ilçesi Altındere Osmanağa Mahallesi Muhtarı Ergün Kalyoncu, mahallesinde bulunan telefon direklerinin tehlike saçtığını iddia ederek, yaklaşık 2 senedir direklerin değiştirilmesi için gerekli yerlere şikayetlerde bulunarak, dilekçe verdi. Yaklaşık 15 gün önce mahalle genelinde internetin tamamen gitmesi üzerine mahalle muhtarı sesini duyurabilmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Eline aldığı balta ile telefon direklerinin yanına giden muhtar Kalyoncu, önce kabloları kesti daha sonrasında ise balta ile direkleri parçaladı.
"Bu direklerin hepsini motor alıp keseceğim"
Türk Telekom'un yeterli hizmet vermediğini öne süren muhtar Ergün Kalyoncu, "Çocuklar sınava girecek fakat internetimiz yok. 15 gündür hiçbir şekilde internetimiz yok ve yaklaşık 2 senedir ben buranın direklerinin değişmesi için defalarca dilekçe verdim ama Türk Telekom hiçbir şekilde iş yapmıyor. Bizden internet parası alınıyor ama 15 gündür internet yok, çocuklarımız sınava girecek. Ben bir muhtar olarak uzun bir süredir bu olayla uğraşıyorum ve bunlar burada hiçbir şey yapmıyorlar. Bugüne kadar güzellikle hallettirmeye çalıştım ama bunlara delilikten başka bir şey yaramıyor, bundan sonra böyle. Arabaların ve insanların üzerine düşmesin diye direkleri bağladık, bu iş yapmıyorsa bunu keseceksin. Bu direklerin hepsini motor alıp keseceğim" dedi.
"Biz paramızın, emeğimizin karşılığını istiyoruz"
Mahalle halkının kendisine sürekli konuyla alakalı şikayette bulunduğunu ve yaşanan durum karşısında onlara mahcup olduğunu dile getiren Kalyoncu, "Ben Osmanağa Mahalle Muhtarı olarak eğer insanıma, devletimin bana verdiği yetkiye dayanarak hizmeti yapamıyorsam burada 1 dakika durmam, her birim görevini yapacak öyle bir dünya yok, yeter artık. Biz bu Türk Telekom'dan bıktık, biz buna para ödüyoruz. Ben insanıma, mahallelime rezil oldum vatandaşlar sürekli bana şikayette bulunuyor. Bende muhtar olarak benim mahallemin insanını savunmak zorundayım. Biz paramızın, emeğimizin karşılığını istiyoruz, gazete ve kağıt karşılığında hizmet almıyoruz" diye konuştu.
"Bu vatandaş hizmeti hak etmiyor mu"
Altındere Osmanağa Mahallesi Muhtarı Ergün Kalyoncu, "Burada maddi durumu çok iyi olmayan Ayşe Beşel isimli vatandaşımız hiç para talep etmeden bu hizmetlerin aksamaması için yerini verdi. Bu vatandaş hizmeti hak etmiyor mu, vatandaş kendi bir karış yerini verirken yetkililer gelip buraya internet hizmetini veremiyor. Bu insanlar burada şuanda internete para ödüyorlar ve internetimiz çalışmıyor, bunun parasını biz yine ödeyeceğiz. Hiçbir kuruş talep etmeden yerini devletine, köyüne, bana verdi ama biz kendisine hizmet yapamıyoruz" dedi.
Ayşe Beşel ise, "Yerimi verdim hizmet gelebilsin diye. Ama internet takmıyorlar" diyerek şikayetini dile getirdi.

İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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