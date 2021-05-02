Son dakika: İngiltere'de bir garip olay: Süt şişesi sandıkları el bombası çıktı
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Son dakika: İngiltere'de bir garip olay: Süt şişesi sandıkları el bombası çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İngiltere'de lüks evin altında bulduğu nesneleri 'süt şişesi' sanan James Osborne kısa sürede gerçekle yüzleşti.

İngiltere'de lüks evin altında bulduğu nesneleri 'süt şişesi' sanan James Osborne kısa sürede gerçekle yüzleşti. Osborne, nesnelerin İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma el bombaları olduğunu öğrendi.

İngiltere'nin Hampshire bölgesindeki Bramdean köyünde yaşayan James Osborne, 2 milyon 763 bin dolarlık (22 milyon 900 bin TL) evinin altında bulduğu 48 adet nesneyi süt şişesi sandı. Osborne bulduklarının İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma el bombaları olduğunu fark etti. Panikle itfaiyeyi arayan Osborne yardım istedi. Olay yerine gelen bomba imha ve itfaiye ekipleri, tahta kutunun içinde bulunan el bombalarını kontrolü şekilde imha etti. O anlar ise kameralara yansıdı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Osborne, "Süt şisesi sandığımız şey, bomba çıktı. ve alev topuna dönüştü. Şaşkınım" dedi.

Son dakika: İngiltere'de bir garip olay: Süt şişesi sandıkları el bombası çıktı
Son dakika: İngiltere'de bir garip olay: Süt şişesi sandıkları el bombası çıktı
Son dakika: İngiltere'de bir garip olay: Süt şişesi sandıkları el bombası çıktı
Son dakika: İngiltere'de bir garip olay: Süt şişesi sandıkları el bombası çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika! İngiltere'de bir garip olay: Süt şişesi sandıkları el bombası çıktı
Son dakika! İngiltere'de bir garip olay: Süt şişesi sandıkları el bombası çıktı
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