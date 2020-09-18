Son Dakika | İngiltere Başbakanı Johnson'dan kritik koronavirüs açıklaması
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Son Dakika | İngiltere Başbakanı Johnson'dan kritik koronavirüs açıklaması

Bir son dakika haberine göre İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin kritik uyarı geldi.

Son Dakika | İngiltere Başbakanı Johnson'dan kritik koronavirüs açıklaması
18.09.2020 20:53 | Son Güncelleme: 18.09.2020 20:57

İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin kritik uyarı geldi. Johnson, "Tekrar büyük bir karantina ve kısıtlamalara gitmek istemiyoruz. Ancak bunu yapmamanın tek yolu halkımızın kurallara uymasıdır" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını tüm hızıyla sürüyor. Salgında en çok yara alan ülkelerin başında gelen İngiltere'nin Başbakanı Boris Johnson ülkede gelebilecek ikinci dalgaya karşı halkı uyardı. 

"NORMALE DÖNEBİLMEK İÇİN HALKIMIZ KURALLARA UYMALI"

Johnson'ın, salgına ilişkin yaptığı açıklamada, "Tekrar büyük bir karantina ve kısıtlamalara gitmek istemiyoruz. Okullarımızı açık kalmasını istiyoruz, okulların tekrar normale dönmesi gerçekten harika bir durum. Ekonomimizi, olabildiğince açık tutmak istiyoruz. İşlerin yolunda gitmesini istiyoruz. Ancak bunu yapmamız için halkımızın kurallara uyması gerekiyor" dedi. 


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Kaynak: DHA

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