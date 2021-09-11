İdlib şehitleri memleketlerine uğurlandı

SURİYE'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Demir ile Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe'nin cenazeleri, Hatay'da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Demir ve Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe için Hatay Havalimanı'nda tören düzenlendi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın da katıldığı törenin ardından şehit Ramazan Demir'in cenazesi Kahramanmaraş'a, Mücahit Sınırtepe'nin cenazesi ise memleketi Kayseri'ye gönderildi.