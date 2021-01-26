Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, vali ve kaymakamlara militan diyen Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak
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Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, vali ve kaymakamlara militan diyen Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak

26.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:15

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, vali ve kaymakamlara militan diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak. Bakan Soylu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kılıçdaroğlu'na da ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Kılıçdaroğlu'nun dostlarına tavsiyem; tedaviye ikna edilmesidir'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Soylu, şu ifadelere yer verdi:

''PKK terör örgütünden tutuklanan belediye meclis üyeleri, birlikte hareket ettiğiniz Kandil'in partisinin teşkilatlarını elebaşının posterleriyle süsleyenler militan değil; ancak terörle, uyuşturucuyla, her türlü suçla mücadele eden, şehirlerine, yaşayanlarına kendini adayan vali ve kaymakamlarımız militan.

''DERDİ 'MİLİTANLARIMA DOKUNMA', DOKUNACAĞIZ''

Kılıçdaroğlu'nun derdi belli; 'Militanlarıma dokunma!' Dokunacağız. Bu tek parti döneminin sabıkalıları hakkında bakanlık olarak adliyeye verdiğimiz suç duyurusunun suretini de, militan denilerek hakaret edilen valilerimize bilgi olarak gönderdik.

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, vali ve kaymakamlara militan diyen Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak

''KILIÇDAROĞLU'NUN DOSTLARINA TAVSİYEM TEDAVİYE İKNA EDİLMESİDİR''

Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu, genelge diyerek yine bilgisizliğin ve cehaletin altına imza attı. Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dostlarına tavsiyem; tedaviye ikna edilmesidir.''

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, vali ve kaymakamlara militan diyen Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak
Haber Yorumları (12)
ALİ: Başka işiniz yokmu herkezle kavga edip duruyorsuz. Milletide Gaza getirmeye calişiyorsun. Artik işinize bakin. Çalişin biraz birakin mahkemeleri MEŞGUL etmeyiniz..
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LAF KALABALIĞI: Süleyman Soylu işini iyi yapıyor eskiden terör, cinayet haberleri izlediğimiz yerlerin artık kar manzarası haberlerini izliyoruz. Yöre halkı da rahat etti bence zira eskiden terörden korkarken artık çocuğumu alamazsınız yada geri verin diyebiliyorlar. Bence Adalet Pkk ile mücadelede İngilizlerin İraya yaptıklarını örnek alıp yeni kanunlar eklerse İçişlerinin yükü azaltılabilir.
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DEVELİ: Artık hepiniz aynısınız bizim için. Tek gerçek var halkın derdi başka sizinki başka vesselam..
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