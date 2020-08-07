Son Dakika: Normalleşme sürecinde sınıfta kaldık! 32 ilde toplam 83 yerleşim yeri karantinada Son dakika: İçişleri Bakanlığı, bugün itibarıyla 32 ilde 83 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası uygulandığını açıkladı.

Türkiye'deki koronavirüs salgını henüz tam olarak etkisini kaybetmiş değil. İçişleri Bakanlığı da bugün itibarıyla 32 ilde 83 yerleşim yerinde 54 bin 53 kişinin karantinada olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"83 YERLEŞİM YERİ KARANTİNADA"

"Cuma günü saat 09.30 itibarıyla ile 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54.053'dür.

"SALGIN SÜRECİNDEN BU YANA 623 BİN 766 KİŞİ KARANTİNADA"

Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde; bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe (3 İlçe 2 İlçe Merkezi), 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde, 623.766 kişi karantina altına alındı. "