Son Dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama uyarısı: Vatandaşlarımız saat 21.00'den önce evlerinde olacak şekilde hareket etmeli
11.12.2020 17:56 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:08
Son dakika! İçişleri Bakanlığı hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi uyarılarda bulundu. Bakanlığın açıklamasında "Vatandaşlarımızdan kısıtlamanın başlayacağı 21.00'den önce evlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, trafik yoğunluklarını göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almalarını istirham ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Ayrıntılar geliyor...