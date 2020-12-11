Son Dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama uyarısı: Vatandaşlarımız saat 21.00'den önce evlerinde olacak şekilde hareket etmeli
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Son Dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama uyarısı: Vatandaşlarımız saat 21.00'den önce evlerinde olacak şekilde hareket etmeli

11.12.2020 17:56 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:08

Son dakika! İçişleri Bakanlığı hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi uyarılarda bulundu. Bakanlığın açıklamasında "Vatandaşlarımızdan kısıtlamanın başlayacağı 21.00'den önce evlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, trafik yoğunluklarını göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almalarını istirham ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama uyarısı: Vatandaşlarımız saat 21.00'den önce evlerinde olacak şekilde hareket etmeli
Haber Yorumları (14)
ALİ: Cevizlibağda çalışıyorum Bağcılarda oturuyorum geçen hafta işten sekizde çıktım saat onu on geçe eve vardım. Beni dokuzdan sonra dışarıda gören polis, bekçi ceza yazmalı mı yazmamalı mı?
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
MUSA: TABİKİ YAZMAMALI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞIYLA İLGLİ BELGENİZ YOKMU
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HE: Yazmalı ama işverenin ödemeli.
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