Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi Son dakika: İçişleri Bakanlığı, saat 17.30 itibariyle 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildiğini açıkladı.

Koronavirüs salgını ile mücadelede tedbirleri kapsamında alınan risk grubundaki 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sağlığını korumak amacıyla İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmişti. Yayınlanan yeni kararnamede ise, 60 gün boyunca gittiği yerde kalmak ve 72 saat süreyle yanında bir kişinin refakat etmesi şartıyla değiştirilerek 65 yaş üzeri vatandaşlara yeniden seyahat özgürlüğü sağlandı.

28 BİN 651 KİŞİYE SEYAHAT İZNİ VERİLDİ

İçişleri Bakanlığı, seyahat izni verilen kişi sayısını paylaştı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Saat 17.30 itibarıyla 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi." denildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, bugün saat 17.30 itibarıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden, seyahat izin başvurularıyla refakatçiler dahil 258 bin 651 kişiye izin verildi.