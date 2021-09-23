Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, Yüksekova'da 566 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi - Haberler
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Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, Yüksekova'da 566 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, Yüksekova'da 566 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 566 kilogram eroin ele geçirildiğini belirtti.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 566 kilogram eroin ele geçirildiğini belirtti.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden bir rekor daha. Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi. Emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, Yüksekova'da 566 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi - Haberler
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