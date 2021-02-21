Son Dakika: Savcılık, İçişleri Bakanı Soylu'nun Gara'ya gittiğini açıkladığı HDP'li Dilan Taşdemir için soruşturma başlattı

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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP'li ismin Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladıktan sonra savcılık harekete geçti. Taşdemir hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM'de yaptığı Gara bildiriminde, HDP'li bir kadın milletvekilinin Gara'ya gittiğini belirtirken, bu isim merak konusu olmuştu.

GARA'YA GİDEN VEKİL DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR

Dün katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Gara'ya giden vekilin HDP Ağrı milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu aktardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu olay gündeme bomba gibi düşerken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.