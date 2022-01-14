Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Gümüşhane'de
AA / Muhammet Çelik - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'i ziyaret etti.
GÜMÜŞHANE (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'i ziyaret etti.
Gümüşhane Valiliği önünde il protokolü tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı İnce, şeref defterini imzaladı.
İnce, daha sonra Vali Taşbilek ile makamında basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
AA / Muhammet Çelik - Son Dakika Haberleri
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