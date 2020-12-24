Son dakika... HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar belli oldu

Gelen son dakika haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu.