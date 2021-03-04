Son dakika... Hizan'da koronavirüs denetimleri sürüyor
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Son dakika... Hizan'da koronavirüs denetimleri sürüyor

04.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:38
Son dakika... Hizan'da koronavirüs denetimleri sürüyor

Son dakika haberler: Bitlis'in Hizan ilçesinde, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda denetim yapıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda denetim yapıldı.

Denetime katılan Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, esnafı ziyaret ederek, kurallara uymalarını istedi.

Yelek, yaptığı açıklamada, yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının salgınla mücadele konusunda önem arz ettiğini ifade etti.

Zor süreci atlatmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini aktaran Yelek, "Kişisel temizliğin yanında birlikte kullandığımız ortak yaşam alanlarında sosyal mesafe kurallarına uyarak maskelerimizi takalım. İlçemizde örnek bir davranış sergileyerek bu yayılımı kurallara uyarak birlikte kontrol altına almalıyız. İlçemizdeki denetimlerimizi yoğunlaştırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Denetime Hizan Belediye Başkan Vekili Lokman Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sakine Birer, Yazı İşleri Müdürü Şiar Gümüş katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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