Şiddetli yağışlar dünyayı esir almış durumda! Hindistan'da toprak kayması can aldı: 25 ölü
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Şiddetli yağışlar dünyayı esir almış durumda! Hindistan'da toprak kayması can aldı: 25 ölü

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Haberler | Dünya

Hindistan'ın Mumbai kentinde şiddetli yağışların iki farklı bölgede yol açtığı toprak kaymasında 25 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de gece boyunca aralıksız devam eden şiddetli yağışlar Chembur ve Vikhroli bölgelerinde toprak kaymasına neden oldu.

EVLER TOPRAK ALTINDA KALDI

Faciada evlerin toprak altında kalması sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti. Yağışlar nedeniyle cadde ve sokakları su basarken, tren seferleri ve araç trafiğinde aksaklıklar yaşandı.

Hindistan Meteoroloji Servisi, yoğun yağışlar nedeniyle kentte kırmızı alarm yayınladı.

İşte felaketin yaşandığı bölgeden kareler;

Hindistan'da toprak kayması: 25 ölü
Hindistan'da toprak kayması: 25 ölü
Hindistan'da toprak kayması: 25 ölü
Hindistan'da toprak kayması: 25 ölü
Hindistan'da toprak kayması: 25 ölü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Şiddetli yağışlar dünyayı esir almış durumda! Hindistan'da toprak kayması can aldı: 25 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar

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