Son dakika... - Hindistan'da günlük vaka sayısında yeni rekor- Hindistan Başbakanı Modi: "Ülke korona virüs fırtınasıyla sarsıldı"
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Son dakika... - Hindistan'da günlük vaka sayısında yeni rekor- Hindistan Başbakanı Modi: "Ülke korona virüs fırtınasıyla sarsıldı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... - Hindistan'da günlük vaka sayısında yeni rekor Hindistan Başbakanı Modi: "Ülke korona virüs fırtınasıyla sarsıldı" Hindistan'da son 24 saat içerisinde 349 bin 313 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesiyle yeni rekor kayıtlara geçerken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkenin korona...

- Hindistan'da günlük vaka sayısında yeni rekor

Hindistan Başbakanı Modi: "Ülke korona virüs fırtınasıyla sarsıldı"

YENİ DELHİ - Hindistan'da son 24 saat içerisinde 349 bin 313 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesiyle yeni rekor kayıtlara geçerken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkenin korona virüs fırtınasıyla sarsıldığını söyledi.

Korona virüs salgınının ikinci dalgasıyla mücadele eden Hindistan'da sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Ülkede son 24 saatte kaydedilen 349 bin 313 vaka ile bir kez daha rekor seviyeye ulaşıldı. Toplam vaka sayısı 16 milyon 960 bin 172'ye yükselirken, korona virüsten kaynaklanan can kaybı ise 192 bin 311 oldu.

Ülkedeki salgın durumuna ilişkin açıklama yapan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "İlk korona virüs dalgasını başarıyla alt ettikten sonra moralimiz yüksekti. Ancak şimdi korona virüs ülkeyi sarstı" dedi. Modi halkı korona virüs tedbirlerini uygulamaya çağırdı.

Oksijen krizi

Hastanelerde ekipman eksikliği ve özellikle oksijen sıkıntısı devam ederken, ülkede çoğu hastane, vakalarla baş edemediklerini bildirdi. Hindistan'nın Uttar Pradeş eyaletinde Ghaziabad kentinde caddeler araçlarda tüplerle oksijen alan COVID-19 vakalarıyla doldu.

Başkent Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal, Pazartesi günü sona ermesi planlanan sokağa çıkma yasağını bir hafta daha uzattı. Kejriwal, "Sokağa çıkama yasağı, korona virüsle mücadelede son silahımız. Ancak bunla vakaların hızla yükselmesini engelleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Son dakika... - Hindistan'da günlük vaka sayısında yeni rekor- Hindistan Başbakanı Modi: 'Ülke korona virüs fırtınasıyla sarsıldı'
Son dakika... - Hindistan'da günlük vaka sayısında yeni rekor- Hindistan Başbakanı Modi: 'Ülke korona virüs fırtınasıyla sarsıldı'
Son dakika... - Hindistan'da günlük vaka sayısında yeni rekor- Hindistan Başbakanı Modi: 'Ülke korona virüs fırtınasıyla sarsıldı'
Son dakika... - Hindistan'da günlük vaka sayısında yeni rekor- Hindistan Başbakanı Modi: 'Ülke korona virüs fırtınasıyla sarsıldı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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