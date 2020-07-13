Son dakika: Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin bir kişi tutuklandı
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Son dakika: Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin bir kişi tutuklandı

Son dakika: Heybeliada'da dün yaşanan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Zanlının taciz ve hırsızlık gibi sebeplerden çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

13.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:04

Heybeliada'da dün akşam çıkan yangında 5 hektar yandı. Olay yerine giden Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden polis ekiplerine bir plajda çalışan kişiler, yangından hemen sonra elinde bidonla koşan bir kişiyi gördüklerini söyleyerek şüphelinin eşkalini verdi.

Olay yerinde bulunan ekibin telsizden eşkal bilgilerini geçmesi üzerine şüpheli yangın söndürme işlemi tamamlanmadan gözaltına alındı. Görgü tanıkları tarafından teşhis de yapılan Sedat D.'nin yaklaşık 30 kadar suç kaydı olduğu öğrenildi.

UYUŞTURUCU DA ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde uyuşturucu da çıktığı öğrenildi. Hırsızlık, uyuşturucu, cinsel taciz, yangın ve kasten yaralama gibi suçlardan yaklaşık 30 kaydı olduğu öğrenildi.

CEZAVİNDEN 1 AY ÖNCE ÇIKMIŞ

Şüpheli Sedat D.'nin geçtiğimiz nisan ayında Beyoğlu ilçesinde bir işyerinden hırsızlık yaptığı ve daha sonra orayı yaktığı öğrenildi. Sedat D.'nin bu suçtan tutuklandığı ve bir ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Heybeliada Polis Merkezi'nde sorgusu tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Heybeliada'da dün çıkan yangında gözaltına alınan S.D. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. S.D.'nin savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, 3 görgü tanığının ifadesiyle Adalar Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği öğrenildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakılırken yangını çıkardığı iddia edilen şüpheli Büyükada'daki polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüpheli, polis aracına götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere "Ne çekiyorsunuz?" diyerek tepki göstermişti.

Ayrıca şüphelinin kendisine "Yangını siz mi çıkardınız?" sorusu yönelten gazeteciye "He, he, ben çıkardım, nerede ben çıkardım ya" demesi dikkat çekmişti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika: Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin bir kişi tutuklandı
Haber Yorumları (7)
ADALETLİ: HAPİSTEN YENİ ÇIKMIŞ 30 SUÇ PİSLİK İNŞALLAH BİR DAHA ÇIKAMAZSIN.
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NECO: 1 YIL AĞAÇ DİKİMİNDE ÇALIŞTIRILSIN
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REŞO AGA: 1 yıl mı ? bence en az 5 yıl
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500
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