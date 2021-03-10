Son dakika! Hendek'te 'Geri Kazanım' projesi hayata geçirildi

Hendek Belediyesi, güneş enerjili aydınlatma direği 'Geri Kazanım' projesini hayata geçirdi. Eski ve atıl durumdaki aydınlatmalar belediye ekipleri tarafından yenilenerek Alparslan Türkeş Parkı proje alanına montajlandı.

Güneş enerjili sistemlere büyük önem veren ve bu konuda hazırlıklar yaparak çalışma içinde Hendek Belediyesi ekipleri, dönüşüm kapsamında atıl durumdaki aydınlatma direklerini geri kazanıma sundu. Şehrin muhtelif yerlerinden sökülen eski aydınlatma direkleri Hendek Belediyesi şantiyesi kaynak atölyesinde titizlikle ustaların elinden geçerek onarımlarının yapılmasının ardından boyanıyor. Başlangıçta 35 adet yapılan Güneş enerjili aydınlatma direklerinin sayının arttırılacağı açıklandı.

Güneş enerjili aydınlatma direkleri sayesinde elektrikten yüzde 100 tasarruf sağlanmasını hedefleyen Hendek Belediyesi herhangi bir elektrik bağlantısı ve alt yapı gereksinimi olmayan aydınlatma direklerini halkın hizmetine sunmaya başladı. Güneş ışığını depo eden ve hava karardığı zaman direk aydınlatmaya başlayan aydınlatma direkleri aküleri tam doluyken 14 saatlik gece süresi boyunca 15 Lüx (yüzde 30 performans) ile 33 saat çalışacak yapıda olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı