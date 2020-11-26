HDP'li Kemal Bülbül'e silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası
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HDP'li Kemal Bülbül'e silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası

26.11.2020 11:12 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:42

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'e, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Bülbül katılmazken, avukatı hazır bulundu.

AVUKATI BÜLBÜL'ÜN BERAATINI TALEP ETTİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Bülbül'ün cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Bülbül'ün avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin beraatını talep etti.

KARAR TBMM VE ADALET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ

Mahkeme heyeti, Bülbül'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasını, kararın bir suretinin TBMM Genel Sekreterliğine ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesini kararlaştırdı.

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DAHA ÖNCE YARGILANDIĞI BİR DAVA MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİKTEN SONRA DURDULMUŞTU

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla, Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davası milletvekili seçildiği için durdurulmuştu.

TBMM'den Bülbül'ün vekil seçildiğine dair yazı üzerine yazılı olarak mütalaa veren savcı, "T.C. Anayasası'nın 83/2. maddesi uyarınca kamu davası yönünden durdurma kararı verilmesini" talep etmişti.

HDP'li Kemal Bülbül'e silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası
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