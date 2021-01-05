Havai fişek fabrikası patlamasının ilk duruşması yarın başlıyor-ARŞİV

Havai fişek fabrikası patlamasının ilk duruşması yarın başlıyor

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz 2020'de meydana gelen, 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması yarın Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.

3 Temmuz 2020'de Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, 7 kişi öldü, 127 kişi yaralandı. Olayın ardından tutuklanan fabrika sahibi Y.C., Fabrika Sorumlu Müdürü A.A., Fabrika Müdürü ve Genel Ustabaşı H.A.V., Genel Ustabaşı E.Ö., İş Güvenliği Uzmanı A.B. ile tutuksuz yargılanan diğer fabrika sahibi A.R.E.C. ve Sorumlu Personel A.Ç.?nin yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak. 108 müştekinin dinlenmesi için 3 gün sürecek olan duruşmada şüpheliler hakkında 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ