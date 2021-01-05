Havai fişek fabrikası patlamasının ilk duruşması yarın başlıyor-ARŞİV
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Havai fişek fabrikası patlamasının ilk duruşması yarın başlıyor-ARŞİV

05.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:37
Havai fişek fabrikası patlamasının ilk duruşması yarın başlıyor-ARŞİV

Havai fişek fabrikası patlamasının ilk duruşması yarın başlıyorSAKARYA'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz 2020'de meydana gelen, 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması yarın Sakarya 1.

Havai fişek fabrikası patlamasının ilk duruşması yarın başlıyor

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz 2020'de meydana gelen, 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması yarın Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak. 

3 Temmuz 2020'de Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, 7 kişi öldü, 127 kişi yaralandı. Olayın ardından tutuklanan fabrika sahibi Y.C., Fabrika Sorumlu Müdürü A.A., Fabrika Müdürü ve Genel Ustabaşı H.A.V., Genel Ustabaşı E.Ö., İş Güvenliği Uzmanı A.B. ile tutuksuz yargılanan diğer fabrika sahibi A.R.E.C. ve Sorumlu Personel A.Ç.?nin yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak. 108 müştekinin dinlenmesi için 3 gün sürecek olan duruşmada şüpheliler hakkında 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor. 


Havai fişek fabrikası patlamasının ilk duruşması yarın başlıyor-ARŞİV
Havai fişek fabrikası patlamasının ilk duruşması yarın başlıyor-ARŞİV
Havai fişek fabrikası patlamasının ilk duruşması yarın başlıyor-ARŞİV
Havai fişek fabrikası patlamasının ilk duruşması yarın başlıyor-ARŞİV
Havai fişek fabrikası patlamasının ilk duruşması yarın başlıyor-ARŞİV
Havai fişek fabrikası patlamasının ilk duruşması yarın başlıyor-ARŞİV

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Pınar Gültekin Selahattin Demirtaş
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Bülent Ersoy Yılmaz Erdoğan
Spor Arda Turan Metin Oktay Samet Aybaba Fırat Aydınus Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Bursa Otomobil Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Havai fişek fabrikası patlamasının ilk duruşması yarın başlıyor-ARŞİV - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 11:37:56. #1.14#
title