Son dakika... HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDAKİ PATLAMADA ÖLEN 2 KİŞİNİN DAHA KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Son dakika haberi... 4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (13)2 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ölen 2 kişinin daha kimliği belirlendi.
04.07.2020 19:49 | Son Güncelleme: 04.07.2020 20:17
4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (13)
2 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ölen 2 kişinin daha kimliği belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nda yakınlarından alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucunda ölen 2 işçinin Muhammet Çanakçı ve Halis Yılmaz olduğu tespit edildi. Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz, olayın ardından fabrikaya gelmiş, oğlu Halis Yılmaz'ın durumunu öğrenmeye çalışmıştı.
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Kaynak: DHA