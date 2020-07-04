Son dakika... HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDAKİ PATLAMADA ÖLEN 2 KİŞİNİN DAHA KİMLİĞİ BELİRLENDİ Son dakika haberi... 4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (13)2 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ölen 2 kişinin daha kimliği belirlendi.

4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (13)

2 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ölen 2 kişinin daha kimliği belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nda yakınlarından alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucunda ölen 2 işçinin Muhammet Çanakçı ve Halis Yılmaz olduğu tespit edildi. Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz, olayın ardından fabrikaya gelmiş, oğlu Halis Yılmaz'ın durumunu öğrenmeye çalışmıştı.

Kaynak: DHA